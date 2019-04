Lo spettacolo del Carnevale dei Fiori di Acireale: gran finale il 1° Maggio

29 Aprile 2019 16:05

Gran per il Carnevale dei Fiori di Acireale: il primo maggio la giornata comincerà alle 9 con la festa degli aquiloni e gli artisti di strada, protagonisti i sei carri infiorati

Dopo due giorni all’insegna dell’eleganza, Acireale si appresta al gran finale del Carnevale dei fiori, previsto per mercoledì primo maggio. Anche nell’ultima giornata i protagonisti principali saranno i carri infiorati, sei complessivamente, che hanno già sfilato lungo le principali vie cittadine.

Particolarmente apprezzata la presenza dei quattro allegorici in cartapesta, i primi tre della categoria A e il vincente della B, esposti in vari punti del centro. Confermate anche le iniziative collaterali, tanto gli spettacoli, che gli eventi collegati al gusto. Mercoledì primo maggio la giornata finale comincerà alle 9 con la festa degli aquiloni, gli artisti di strada, l’esposizione dei carri in cartapesta e di quelli infiorati, che sfileranno a partire dalle 17. E poi bande musicali e gruppi folk con la partecipazione dei “Siciliani doc” di San Filippo del Mela e degli sbandieratori “I giovani maestri” e “Rione Panzera” di Motta Sant’Anastasia. In serata ci saranno “Le fontane danzanti” e la musica dei “Baciamo le mani”. Le premiazioni dei vari concorsi concluderanno il Carnevale dei fiori edizione 2019.

