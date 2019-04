Sicilia, carabiniere lascia l’Arma per diventare suora: la decisione dopo un viaggio a Medjugorje

30 Aprile 2019 16:15

Sicilia, giovane carabiniere lascia l’Arma per diventare suora: diventerà una missionaria della Divina Rivelazione

Una 26enne arruolata nell’Arma entrerà a far parte dell’ordine della Divina Rivelazione. La giovane, che fino ad oggi aveva prestato servizio a Caltanissetta, lascerà la divisa per indossare gli abiti di suora. La decisione arriva dopo un viaggio a Medjugorje: Ilenia Siciliani ha deciso per lei un futuro fatto di fede e religione e per lei si prospetta un cammino di vocazione che nei prossimi anni la condurrà alla consacrazione religiosa. Ilenia è una giovane brillante: ama le due ruote, è un’atleta maratoneta e da sola ha fatto un viaggio in Sicilia alla scoperta delle chiese più belle. Ad agosto durante il viaggio di fede in Bosnia ha incontrato alcune sorelle, con le quali è rimasta in contatto, maturando l’idea di entrare nell’ordine per entrare a far parte delle missionarie della Divina Rivelazione.

