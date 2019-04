Capo d’Orlando, lavori in centro: al via gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale

2 Aprile 2019 15:06

Segnaletica orizzontale, iniziati gli interventi nelle strade del centro di Capo d’Orlando

Nel centro cittadino di Capo d’Orlando sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. L’intervento, già eseguito nella via della Fonte e in via Colombo, riguarderà anche Via Vittorio Veneto, Via Piave, Piazza Matteotti e altre strade del centro. Intanto, l’Ufficio Tecnico Comunale sta predisponendo la gara d’appalto per eseguire la messa in sicurezza di alcune strade sulla scorta del contributo straordinario di 100 mila euro contenuto nella Legge di Bilancio 2019. Gli interventi di manutenzione straordinaria inizieranno subito dopo le festività pasquali.

Valuta questo articolo