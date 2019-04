Giro di Sicilia, seconda tappa a Capo d’Orlando: ecco il percorso

1 Aprile 2019 12:32

Partenza della seconda tappa del Giro di Sicilia, il percorso e l’ordinanza per la viabilità

Capo d’Orlando ospiterà giovedì prossimo, 4 aprile, la partenza della seconda tappa del Giro di Sicilia di ciclismo.

Il via è previsto per le ore 10,30 dal porto di Capo d’Orlando Marina. I ciclisti percorreranno la Sp. 147 fino al faro e proseguiranno sulla via Libertà fino a raggiungere il quadrivio di San Martino da dove si immetteranno sulla Statale 113 in direzione Palermo.

Per consentire il passaggio del gruppo e della carovana al seguito, il Comandante della Polizia Municipale, responsabile dell’Area Vigilanza, Maria Teresa Castano ha firmato una ordinanza con cui dispone il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 8 alle 11, e comunque fino al passaggio del mezzo indicante la fine gara, nella Villa Bagnoli, bretella lato monte, e area imbocco S.P. 147; lungo tutta la S.P. 147 Panoramica-S.Gregorio; nella via Libertà; nella Statale 116 nel tratto compreso tra la via Libertà e il quadrivio S. Martino e nella Statale 113 dal quadrivio S. Martino al Torrente Zappulla.

Nelle stesse strade, dalle ore 10,15 alle 11, e comunque fino al passaggio del mezzo indicante la fine gara, è stato istituito il divieto temporaneo di transito.

