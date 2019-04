Al via CamBIOvita: domani si inaugura il giardino del sano vivere a Catania

25 Aprile 2019 19:05

Domani, alle ore 10.00, il taglio del nastro di CamBIOvita, al centro fieristico Le Ciminiere di Catania

Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale di CamBIOvita, l’expo del sano vivere, che tornerà in scena al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania dal 26 fino al 28 aprile. Una nuova edizione che si preannuncia più “green” che mai, in un percorso esperienziale che si snoderà tra i corridoi della fiera in un abbraccio ideale che va dal mondo della cucina e alimentazione salutistica, al turismo green; dalla bioedilizia e ambiente, all’erboristeria e cosmesi naturale; fino alle discipline olistiche.

Per la prima giornata è previsto un brindisi inaugurale sul palco eventi, offerto da estratti Hurom, e un fitto programma di seminari, convegni, workshop e laboratori creativi che coinvolgeranno tutti i visitatori, in modo trasversale, accontentando i palati più esigenti e le menti più curiose alla scoperta degli stili di vita sani e innovativi. Al taglio del nastro è atteso un parterre di prestigiosi ospiti: il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci; il Sindaco Metropolitano, Salvo Pogliese; l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza; l’assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Edy Bandiera; l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Sandro Pappalardo; il direttore dell’Asp Catania, Maurizio Lanza; l’assessore allo Sport; nonché presidente regionale Fin, vice presidente regionale CONI Sicilia, Sergio Parisi; Barbara Mirabella, founder di èxpo; il presidente della Ferrovia Circumetnea, Salvo Fiore; il presidente Amt, Giacomo Bellavia; il segretario nazionale Codacons, Francesco Tanasi; il presidente di Compagnia delle opere orientali, Toti Contraffatto; il direttore Coldiretti Catania, Giuseppe Campione; il presidente di Cna Catania Floriana Franceschini; il segretario territoriale Cna Catania, Andrea Milazzo; il presidente dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Catania, Alessandro Amaro; il presidente della Fondazione Ordine Architetti Pianificatori Conservatori Provincia di Catania, Veronica Leone; il presidente dell’ordine degli Ingegneri, Giuseppe Platania, il presidene della Fondazione Ordine Ingegneri, Mauro Antonino Scaccianoce; il presidente Istituto Nazionale di Bioarchitettura Catania, l’architetto Dario Antignano; il presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Catania, Agatino Spoto; il presidente dell’unione regionale cuochi, Domenico Privitera; il presidente associazione provinciale cuochi etnei, Angelo Scuderi; il referente per Aic Sicilia, Salvo Recupero; l’amministratore e il responsabile dello svulippo di Canapar, Antonio Caruso e Giovanni Milazzo; il presidente di Fiab Catania, Marco Oddo.

