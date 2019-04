10 Aprile 2019 09:22

Calabria: Sorical ha avviato la realizzazione della seconda linea di filtrazione all’impianto Medma a servizio dei comuni di Nicotera, Ioppolo, Ricadi e la frazione Vulcano di Tropea

Sorical ha avviato la realizzazione della seconda linea di filtrazione all’impianto Medma a servizio dei comuni di Nicotera, Ioppolo, Ricadi e la frazione Vulcano di Tropea. Ad agosto del 2016, su preciso mandato del Presidente della Regione, Mario Oliverio, la società ha realizzato una prima linea attiva su 4 degli otto pozzi Medma al fine di abbattere la concentrazione di ferro e manganese presente nell’acqua di falda a causa della peculiarità del terreno. L’impianto venne costruito in pochi mesi, in piena emergenza, a seguito del peggioramento della qualità dell’acqua di alcuni degli otto pozzi Medma. Ora si rende necessario attivare una seconda linea per consentire una più agevole gestione dell’impianto e garantire le erogazioni in uscita sia in caso di manutenzione dei filtri catalitici, che in concomitanza della stagione estiva, quando si registra un aumento considerevole di presenze sul territorio servito. Nella giornata di ieri la nuova sezione filtrante, attraverso un trasporto speciale, è arrivata all’impianto Medma. Una squadra di operai, al lavoro da settimane, ha realizzato la piastra in cemento armato per accogliere i filtri e quindi si avviare subito il montaggio delle apparecchiature. Entro pochi mesi, certamente prima dell’estate, il nuovo impianto entrerà in funzione. Presso l’impianto è stato realizzato un sistema di telecontrollo a distanza di tutti i parametri e un laboratorio di analisi per alcuni campionamenti.

Valuta questo articolo