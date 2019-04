Calabria: sequestrate 4000 uova

5 Aprile 2019 16:50

Calabria: le uova venivano imballate senza l’indicazione della classificazione, della stampigliatura e delle indicazioni di legge circa la provenienza e la tipologia

I Carabinieri del Nas con l’ausilio dei militari dell’Arma della Stazione di Filandari, di concerto con il servizio veterinario dell’Asp di Vibo, nel corso di un’ispezione igienico sanitaria in un’azienda di confezionamento, deposito e commercializzazione di uova fresche sita in località Baracconi di Ionadi, hanno scoperto che la stessa veniva condotta da un 29enne di Mileto in assenza di scia e dia. Le uova venivano inoltre imballate senza l’indicazione della classificazione, della stampigliatura e delle indicazioni di legge circa la provenienza e la tipologia. Disposta, pertanto, la sospensione immediata dell’attività, oltre al sequestro amministrativo di quattromila uova fresche da consumo cat. “a”, prive delle previste indicazioni e delle quali non era possibile stabilire la tracciabilità. Quanto oggetto di vincolo sanitario ed anche di sequestro amministrativo (il capannone dell’azienda e le uova) ammonta a circa 300 mila euro.

