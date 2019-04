22 Aprile 2019 13:49

Calabria, incidente sulla ss 18 Tirrena Inferiore: scontro frontale tra due auto, tre feriti. Strada riaperta

Riaperto il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”. La strada era stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al km 245,700, in località Tortora Marina (in provincia di Cosenza), a causa di un incidente frontale. Si registrano tre feriti.

