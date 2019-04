2 Aprile 2019 22:46

La Premier May si arrende e apre le porte a una Brexit soft: “disponbile ad incontrare Corbyn”

Theresa May apre le porte a una Brexit soft. In un discorso al Paese, la premier annuncia la disponibilità a un compromesso faccia a faccia con il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn, nonché l’imminente richiesta di un ulteriore slittamento dell’uscita dall’Ue. Corbyn si è detto “molto felice” di incontrare la May.

