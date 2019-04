Birra Messina: quasi 100 anni di storia, un simbolo della Sicilia

La Birra Messina è stata fondata nel 1923 dalla famiglia Faranda, in un periodo di rinascita della città dopo il devastante terremoto del 1908

Originariamente battezzata come “Birra Trinacria”, Birra Messina è stata fondata a Messina nel 1923, dalla famiglia Faranda, in un periodo di rinascita, durante la ricostruzione della città dopo il devastante terremoto del 1908. Ad iniziare la produzione è Francesco Faranda e dai primi del ‘900 si radica sul territorio, tanto da diventare la “Birra di Sicilia” ed estendersi anche al mercato meridionale della Calabria. Nel 1988 il birrificio viene rilevato da Heineken Italia, allora Birra Dreher Spa. Il gruppo olandese decide di scommettere sul futuro del marchio, ma presto lo stabilimento messinese si rivela inadeguato per collocazione logistica e dimensioni. Heineken cerca di ottenere le concessioni su siti alternativi, presentando un’istanza per l’assegnazione di un nuovo terreno ed effettuando investimenti per l’apertura di pozzi per l’acqua necessaria alla produzione. Nel 1995, non avendo ricevuto risposte positive dalle autorità locali, abbandona l’idea di una nuova sede produttiva e decide di investire 2,5 milioni di euro nel pre-esistente stabilimento di Messina, rinunciando al progetto di costruire un nuovo sito produttivo. Con l’evoluzione del mercato birrario, che vede la produzione concentrarsi in pochi importanti impianti, grandi e fuori dai centri cittadini, a seguito dei vani tentativi di ottenere le concessioni in spazi alternativi periferici, dal 1999 la produzione viene trasferita a Massafra, in provincia di Taranto, lasciando a Messina il centro di imbottigliamento.