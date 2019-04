Messina, bimbo di 4 anni muore al Policlinico: accertamenti in corso

16 Aprile 2019 19:29

Bimbo di quattro muore al Policlinico di Messina, inutili i tentativi dei medici di strapparlo alla morte

Restano ancora da chiarire le cause del decesso del piccolo Nicolò Savoca, il bimbo, di soli 4 anni e originario di Forza D’Agrò, che si è spento nella notte tra venerdì e sabato al Policlinico di Messina. Nicolò non ce l’ha fatta, nonostante i disperati tentativi dei medici di strapparlo alla morte. Il piccolo era arrivato al pronto soccorso la sera di venerdì, poco prima delle 20, in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, al punto da indurre i medici a procedere con un intervento chirurgico d’urgenza. Purtroppo Nicolò è morto a distanza di poche ore dall’arrivo in ospedale. Il Policlinico ha già avviato un indagine interna per chiarire le cause del decesso.

