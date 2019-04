Beni Comuni, convegno a Messina: focus sulla legge di iniziativa popolare

9 Aprile 2019 20:04

Focus a Messina sulla legge di iniziativa popolare per i beni comuni: il 12 aprile il convegno all’Unime

“Una legge di iniziativa popolare per i beni comuni” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 12 aprile alle ore 16.30 presso l’aula Cannizzaro della sede centrale dell’Università di Messina. Dopo una introduzione del prof. Daniele Ialacqua, referente del Comitatori territoriale beni comuni di Messina, seguiranno le relazioni del prof. Luca Nivarra (Comitato popolare difesa beni pubblici e comuni “Stefano Rodotà”), della dott.ssa Antonella Leto (Forum siciliano dei Movimenti per l’acqua ed i beni comuni) e del prof. Mario Trimarchi (comitato territoriale Beni comuni di Messina). Il convegno sarà l’occasione, oltre che per spiegare gli obiettivi della legge di iniziativa popolare, che riprende il testo prodotto dalla commissione Rodotà di circa 10 anni fa, per approfondire il tema dei beni comuni, ovvero di quei beni fondamentali per la vita di una comunità (acqua, territorio, paesaggio, aria…) minacciati da privatizzazioni speculative e predatorie.

Il convegno è promosso dal Comitato territoriale beni comuni Messina al quale hanno aderito varie forze politiche e sociali e singoli cittadini. E’ possibile mettersi in contatto con il Comitato tramite la pagina fb del comitato o inviando una mail al comitatobenicomuni.me@gmail.com

In occasione del convegno sarà possibile firmare per la legge di iniziativa popolare.

