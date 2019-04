Batti5 arriva a Reggio Calabria per sensibilizzare le nuove generazioni sul problema della plastica in mare

6 Aprile 2019 17:40

Il progetto #Batti5, ideato da Worldrise Onlus, approderá la prossima settimana nelle scuole e spiagge di Reggio Calabria grazie al supporto di LUSH

#Batti5 approda nelle scuole e nelle spiagge Calabresi. Dopo il successo dell’evento di pulizia della spiaggia “Il lungomare ha bisogno di te” organizzato lo scorso 13 Gennaio nella spiaggia della Via Marina, Worldrise torna a Reggio Calabria per sensibilizzare le nuove generazioni sul problema della plastica in mare. #Batti5 è un percorso didattico, ideato e gestito da Worldrise ONLUS con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi circa le cause e le conseguenze dell’inquinamento legato alla plastica in mare, grande minaccia per la nostra salute e quella di una grande varietà di organismi animali. Il progetto pone anche l’accento sul ruolo attivo che ogni persona può svolgere per ridurre l’inquinamento e migliorare la salute del pianeta. #Batti5 prevede tre fasi, per consentire un migliore apprendimento ai bambini e ragazzi. La prima fase consiste in una lezione interattiva per spiegare attraverso giochi, immagini e video sempre aggiornati, il processo produttivo della plastica, i danni ambientali che provoca e le semplici soluzioni da adottare per ridurre il problema. La seconda fase consiste nella raccolta diretta di plastica nella spiagge, utilizzando guanti protettivi, seguita dal conteggio e dalla catalogazione delle diverse tipologie di plastica. Il progetto si conclude con un laboratorio artistico, nel quale la plastica raccolta verrà trasformata in opere creative per comunicare il messaggio di “non inquinare” anche agli adulti e ai coetanei. Il messaggio di #Batti5 è sintetizzato dalle 5 R:

Tra Lunedì 8 e Venerdí 12 Aprile il progetto #Batti5 coinvolgerà̀ 6 classi di seconda media del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” e 6 classi della scuola primaria dell’ I.C. Radice Alighieri di Catona, per un totale di circa 230 alunni. Gli alunni delle scuole secondarie parteciperanno anche alla proiezione del pluripremiato documentario “A Plastic Ocean”, in versione ridotta e doppiata in italiano. L’onda di cambiamento di #Batti5 attraverserá poi lo Stretto per approdare la settimana successiva nelle scuole e spiagge di Milazzo. Worldrise crea e promuove progetti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico italiano con un focus sulla tutela dell’ambiente marino, mettendo in prima linea i giovani, futuri custodi di questa immensa ricchezza. I progetti di Worldrise vengono coordinati e realizzati coinvolgendo giovani studenti e neolaureati italiani affinché possano presentarsi sul mercato del lavoro con un bagaglio di conoscenze pratiche ad integrazione di quelle teoriche acquisite negli studi universitari. Maggiori informazioni sulle attività di Worldrise si trovano sul sito www.worldrise.org e sulle pagine social (Facebook @worldrise; Instagram @worldrise_onlus).

