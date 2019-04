Quattro Atleti della Basket Nuova Jolly convocati per il Trofeo Nazionale delle Regioni d’Italia

17 Aprile 2019 11:06

“Trofeo delle Regioni”: convocati 4 Atleti della Basket Nuova Jolly

Quattro Atleti della Basket Nuova Jolly convocati dalla F.I.P per la rappresentativa calabrese maschile e femminile raggiungeranno Salso Maggiore per la manifestazione “Trofeo delle Regioni” che vedrà impegnate in una competizione importante per la pallacanestro giovanile nazionale, le rappresentative di tutte le regioni italiane, sia maschili che femminili.

Il torneo, che prenderà il via il 18 aprile, si articola in una fase a gironi, per poi proseguire con la serie dei quarti e semifinali, fino ad arrivare alla finalissima di giorno 22 aprile che decreterà la selezione regionale campione d’Italia, rispettivamente nella categoria U15 per le ragazze e U14 per i ragazzi. Quest’anno a vestire la maglia della Calabria saranno gli Atleti Ielo Jacopo, Centofanti Sara, Onugha Deborah e convocata, ma che non potrà essere presente per motivi familiari anche Triolo Silvia. Gli Atleti cresciuti cestisticamente nelle fila della Basket Nuova Jolly , fiore all’occhiello del Basket Calabrese giovanile, oggi si “godono” la convocazione dopo una serie di raduni itineranti svolti a partire dalla fine dello scorso anno sportivo.

“Questa convocazione premia i sacrifici fatti dagli Atleti ,dai Genitori e dalla Società in questi anni di allenamenti – dichiara con grande soddisfazione la Dirigente/Allenatrice Romana Pirillo – e mi auguro che la partecipazione al TDR-2019, insieme alla rappresentativa calabrese aumenti il loro bagaglio di esperienza e che possa essere utile nel futuro della loro carriera sportiva.”

