Barcellona Pozzo di Gotto: al Mandanici la master class del vocal trainer Lazzara

29 Aprile 2019 16:06

Al Teatro di Barcellona Pozzo di Gotto la master class per gli allievi del laboratorio multidisciplinare diretto da Sasà Neri

Domani martedì 30 aprile dalle ore 15 al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto si terrà per gli allievi del laboratorio multidisciplinare diretto da Sasà Neri la master class del vocal trainer Fabio Lazzara.

Fabio Lazzara, socio fondatore e docente – vocal trainer di CEIMArs “Centro Interdisciplinare di Medicina dell’Arte” ad Agrigento e Roma, ha una straordinaria esperienza nel settore del musical.

Per la Compagnia della Rancia, in occasione della celebrazione dei 20 anni del Musical “Grease”, è stato il vocal trainer del protagonista Guglielmo Scilla.

È stato arrangiatore, direttore del coro e vocal coach (2008) e direttore vocale per i solisti in studio di registrazione (2009) del musical inedito ANSPI “Sulla via di Damasco” di Michele Paulicelli, con tour in tutta Italia, nato in occasione dell’Anno Paolino indetto da Papa Benedetto XVI. È stato vocal coach, arrangiatore e direttore corale del musical inedito “Frediana” (2011) con debutto al teatro Ghione di Roma in occasione del decennale della caduta delle Torri Gemelle, vocal coach, arrangiatore vocale e direttore corale dell’opera inedita “Macbeth – Musical Tragedy”, tratta dalla celebre opera shakspeariana in scena al teatro Sistina di Roma, vocal coach del musical “E. …se il tempo fosse un gambero, per la regia di Saverio Marconi, protagonisti Francesco Pannofino e Emy Bergamo, con debutto al Teatro Brancaccio (2016/2017).

È il vocal trainer di Barbara Cola (Lady Capuleti) nel musical di David Zard, “Romeo e Giulietta – Ama e Cambia il Mondo”. È il vocal coach della performer italiana Stefania Fratepietro, del compositore, arrangiatore e cantautore Marco Guazzone, Sanremo Giovani 2012, di Pierdavide Carone (Amici 2010 e Sanremo 2012 con Lucio Dalla), e dell’attore e doppiatore Giorgio Borghetti.

È stato direttore artistico del I Festival Nazionale “Una Voce per Sognare” con Peppe Vessicchio, Luca Pitteri e Marcello Balestra.

Collabora o ha collaborato con artisti e insegnanti di canto in Rai e Mediaset, con il prof. dott. Alfonso Gianluca Gucciardo, con il prof. Franco Fussi, con il maestro Luca Pitteri, con il maestro Ivan Lazzara, con il maestro Peppe Vessicchio.

Svolge attività didattica in tutta Italia e corsi di perfezionamento per docenti di canto e logopedisti sulla voce artistica. È ospite in qualità di artista e docente in convegni internazionali sulla voce artistica.

Valuta questo articolo