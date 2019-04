Pasqua: a Bagnara Calabra la Via Crucis dedicata alle donne

14 Aprile 2019 11:53

A Bagnara Calabra la Via Crucis come momento di solidarietà e preghiera per tutte le donne

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Bagnara Calabra organizza la terza edizione della Via Crucis dedicata alle donne. “Il Calvario di Maria…Via Crucis di solidarietà e preghiera per tutte le donne”, questo il titolo dell’iniziativa ove, alla rappresentazione delle Stazioni della Via Crucis, verrà effettuato un parallelismo con i diversi aspetti della sofferenza vissuta dalle donne in quanto tali, in quanto mogli, madri, bambine, vittime di una società maschilista ma anche dei suoi stessi sentimenti che la portano a lotte estreme, a sopportazioni, sofferenze e sacrificio, un modo di portare anche loro quella croce simbolo non di morte ma di resurrezione.

Con questa iniziativa, giunta quest’anno appunto alla terza edizione, la CPO vuole aprire la settimana Santa con una riflessione sul quel mondo femminile purtroppo conosciuto solo negli episodi di cronaca, ecco che ad ogni stazione si pregherà e verrà fatto un parallelismo con storie di donne che come Gesù sono cadute e si sono rialzate e che come Maria hanno pianto.

L’appuntamento è per martedì 16 Aprile p.v. presso l’Anfiteatro “Don Italo Calabrò” a Bagnara Calabra, alla presenza di Padre Giuseppe Calogero, alle Congreghe/Arciconfraternite che saranno protagonisti nel portare la Croce nelle varie Stazioni e delle Associazioni cittadine, a quest’ultime è stato rivolto un invito per porgere un augurio pasquale ai cittadini.

Con l’occasione la Presidente della Commissione Claudia Roldi, le componenti della stessa e l’Assessora al ramo Silvana Ruggiero, augurano a tutta la comunità una settimana Santa di profonda riflessione e di rinascita, ed una Buona Pasqua di pace e conciliazione.

Valuta questo articolo