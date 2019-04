Reggio Calabria, pubblicato l’avviso per gli eventi estivi a Motta San Giovanni

8 Aprile 2019 11:55

Reggio Calabria: il Comune e la Pro Loco di Motta San Giovanni stanno predisponendo un programma di eventi per la prossima stagione estiva denominato Motta San Giovanni la Città del Castello – estate 2019

Il Comune e la Pro Loco di Motta San Giovanni stanno predisponendo un programma di eventi per la prossima stagione estiva denominato Motta San Giovanni la Città del Castello – estate 2019. Il programma interessa il periodo dall’1 giugno al 31 agosto 2019, riguarda l’intero territorio comunale (Motta, Lazzaro, Serro Valanidi) e si pone l’obiettivo di valorizzare gli aspetti storici, culturali, enogastronomici, turistici e naturalistici del comprensorio mottese. Per questo motivo, volendo coinvolgere tutte le realtà territoriali, è stato pubblicato un avviso per sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti che vogliano proporre proprie iniziative da inserire nel programma in fase di elaborazione. Le associazioni, gli operatori economici, le persone fisiche, le cooperative, gli enti, le fondazioni e i consorzi che hanno in programma di realizzare eventi, nel territorio mottese e nel periodo giugno-agosto, nel campo della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’enogastronomia e delle politiche giovanili, dovranno rispondere all’avviso, compilando la modulistica e inviandola, entro il 10 maggio 2019, al Comune e alla Pro Loco. I promotori delle iniziative saranno invitati a prendere parte a degli incontri convocati per meglio coordinare le singole attività. Alle iniziative selezionate, il Comune e la Pro Loco, garantiranno l’inserimento nel programma, la relativa divulgazione e promozione, la giusta visibilità in occasione della conferenza stampa di presentazione. I soggetti selezionati, oltre a curare la completa gestione e organizzazione dell’evento presentato, si impegneranno ad osservare la direttiva del Ministero dell’Interno del luglio 2018 relativa agli eventi pubblici e alle norme di sicurezza. Attraverso l’Avviso, grazie anche all’esperienza e alla competenza della Pro Loco, si riuscirà a predisporre un programma ricco e variegato, che terrà conto delle esigenze dei giovani e dei meno giovani, dei residenti, di quanti soggiornano abitualmente nel periodo estivo e dei turisti, evitando, ove possibile, sovrapposizioni di eventi e favorendo la calendarizzazione su un periodo più ampio. L’avviso completo, con la modulistica, può essere visionato e scaricato dal sito istituzionale www.comunemottasg.it.

Foto Massimiliano Pedi

Valuta questo articolo