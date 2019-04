Strage in Sri Lanka: bombe in chiese ed hotel a Pasqua, una vittima viveva in Sicilia [NOME, FOTO, DETTAGLI]

22 Aprile 2019 18:55

Strage in Sri Lanka: bombe in chiese ed hotel a Pasqua, Tra le vittime degli attentati c’è anche una cingalese di 55 anni che lavorava come badante e abitava a Catania

Pasqua di sangue in Sri Lanka dove una serie di esplosioni si sono verificate durante i riti di Resurrezioni in hotel e chiese del paese causando oltre 250 morti e oltre 500 feriti. Tra le vittime degli attentati c’è anche una cingalese di 55 anni, Haysinth Rupasingha, che lavorava come badante e abitava a Catania. La donna, sposata con un suo connazionale rimasto in Sicilia, era nel suo Paese d’origine per trascorrere le vacanze pasquali in compagnia di amici e parenti. Lo rende noto la Migrantes di Catania, diretta dal diacono Giuseppe Cannizzo.

Valuta questo articolo