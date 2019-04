Scegliere l’assicurazione auto comparando le tariffe

8 Aprile 2019 16:14

Tra i tanti tipi di assicurazione che esistono, quella per le automobili è una delle più stipulate. Ma è anche motivo di un aumento di spese se non si sceglie con oculatezza

Se vuoi iniziare a risparmiare ma vuoi anche essere certo di avere una buona polizza, compara l’assicurazione auto online. Facendo questo risparmierai tempo e denaro.

Con la comparazione online potrai scegliere tra i vari preventivi e le varie garanzie accessorie scegliendo anche in base al tipo di utilizzo che fai della tua vettura.

Di cosa bisogna tenere conto quando si sceglie una polizza RC auto

Limitarsi a confrontare il premio sarebbe un errore grossolano. Nella scelta di una polizza bisogna guardare anche il massimale (il valore massimo che la compagnia paga per danni) e la franchigia (il danno a carico dell’assicurato).

Altri elementi da tenere in considerazione sono il diritto di rivalsa e la clausola di esclusione. In parole semplici sono le condizioni e i casi in cui la compagnia assicurativa si ritiene svincolata dall’obbligo di pagamento. Un buon esempio sono la guida in stato di ebbrezza, senza patente o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In questi casi si avrebbe una negligenza da parte del conducente che non avrebbe dovuto utilizzare la vettura e, in caso di incidente, il danno è completamente a carico di chi lo ha causato.

In genere le polizze si limitano alla sola copertura di quanto richiesto per legge: i danni a cose o persone terze e al conducente senza colpa nel sinistro. Ma, volendo, la tutela può essere estesa scegliendo delle garanzie accessorie.

La garanzia Infortuni Conducente serve a tutelare chi guida anche in caso di colpa, mentre Furto e Incendio risarcisce in base al valore di mercato dell’auto.

La garanzia Cristalli si rivela particolarmente utile nel caso di danneggiamento delle parti in vetro, cosa che avviene più spesso di quanto non si possa pensare.

Chi, spesso e volentieri, si ritrova alla guida stanco dovrebbe valutare l’estensione Kasko che copre i danni non causati da terzi. Un esempio potrebbe essere quando ci si addormenta al volante.

La Tutela legale è una buona scelta nel caso in cui le spese legali, a seguito di un sinistro, siano davvero troppo onerose. L’Assistenza Stradale copre il recupero del mezzo in avaria ed il suo trasporto fino all’officina.

Se il veicolo viene utilizzato in zone dove gli eventi naturali provocano spesso dei danni, allora è utile coprirlo contro questo rischio.

Le soluzioni assicurative che ritagliano il tempo

Se non usi l’auto tutti i giorni ci sono delle soluzioni su misura che permettono di coprire con una polizza giornaliera o semestrale.

La polizza giornaliera copre solamente per pochi giorni, in genere da 3 a 5, mentre la semestrale copre appunto 6 mesi.

Ulteriori modi di abbassare il costo di una polizza RC auto

Un altro modo per avere un premio più basso è il pagamento annuale dove non vengono applicate le spese che le compagnie sostengono nell’amministrazione per la rateizzazione.

Anche installando la scatola nera si possono risparmiare altri soldi. Con questo dispositivo gli automobilisti virtuosi vengono premiati.

In conclusione, oltre al premio più basso, dovrai valutare altri elementi che ti diano la certezza di non spendere un patrimonio in caso di sinistro.

Valuta questo articolo