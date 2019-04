Reggio Calabria: Aspi Padre Montidi Polistena esulta per la promozione di Dea Volley

10 Aprile 2019 19:00

Aspi Padre Monti: “anche nella pallavolo, con la Dea Volley, la città di Polistena entra di diritto nei campionati che contano, e di questo non possiamo che gioirne insieme e con loro”

“Anche nella pallavolo, con la Dea Volley, la città di Polistena entra di diritto nei campionati che contano, e di questo non possiamo che gioirne insieme e con loro”. A dichiararlo, in una nota, è l’Aspi Padre Monti, storica associazione sportiva e di impegno sociale giovanile che opera nel territorio da ormai 35 anni, in merito alla promozione in serie B della società pallavolistica Dea Volley. “Il Futsal Polistena che lotta per una incredibile promozione in serie A2 di calcio a 5, il Polistena Calcio a 5 che è arrivato ad un passo dalla promozione in serie B (sempre di calcio a 5, ndr), il Nuovo Polistena per il calcio a 11 e dunque la Dea Volley (per la pallavolo, ndr) che il prossimo anno disputerà la serie B oltre che la Team Volley e tutte le società che si occupano del settore giovanile, dimostrano come la nostra cittadina stia vivendo una stagione di grande fermento sportivo, oltre che di eccezionali risultati”. “Noi che operiamo nel settore sportivo – continua l’Aspi Padre Monti – nei prossimi anni saremo chiamati a raddoppiare il nostro impegno e a moltiplicare le sinergie tra di noi. Perchè è certamente importante conseguire risultati sul campo, ma è ancora più essenziale – prosegue la nota – rafforzare quell’impegno sociale che dia le giuste risposte e un forte aiuto ad un territorio tanto bello quando difficile come il nostro”. “Tutta l’Aspi Padre Monti, con il presidente, i dirigenti, il consulente per la comunicazione, gli allenatori e tutti i ragazzi – conclude la nota – si accoda ai cori esultanti per la promozione della Dea Volley. Forza ragazze!”

Valuta questo articolo