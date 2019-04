Asp Messina: prendono servizio due nuovi primari

29 Aprile 2019 13:38

ASP Messina, il 1° Maggio prenderanno servizio i nuovi Primari di Neurologia e dei Consultori Familiari Provinciali

Prosegue l’opera di completamento degli organici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con l’immissione in servizio di due nuovi Primari; il primo maggio prenderanno servizio il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Barcellona P.G., Dott. Filippo Lo Presti, e il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Coordinamento dei Consultori della provincia Dott. Vincenzo Sanzarello.

“Dopo lo sblocco delle assunzioni disposto dall’Assessore per la Salute Ruggero Razza – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – stiamo completando la nostra dotazione organica immettendo in servizio i nuovi vertici di divisioni ospedaliere e delle strutture territoriali, per meglio organizzare l’offerta sanitaria e le attività di prevenzione nel territorio”.

Il Dott. Lo Presti dirigerà la divisione di Neurologia dell’Ospedale di Barcellona, con il compito di coordinare le Neurologie degli Ospedali dell’ASP di Messina, ed è già al lavoro per la prossima apertura della “Stroke Unit” all’Ospedale di S. Agata di Militello.

Il Dott. Sanzarello coordinerà l’offerta dei Servizi Sanitari Consultoriali, con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili e alla divulgazione di buone pratiche per la sensibilizzazione delle adolescenti alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

