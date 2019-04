Asp Messina: si insedia il Direttore dell’Azienda Sanitaria Provinciale

16 Aprile 2019 15:05

Si è insediato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina: si conclude così il lungo iter procedurale che ha portato la Regione Sicilia, seconda in Italia, ad applicare la nuova normativa nazionale per l’individuazione dei Direttori Generali delle nove aziende provinciali territoriali

Si è insediato martedì mattina alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Placido Leonardi, il Direttore Generale designato dell’ASP di Messina Dott. Paolo La Paglia; si conclude così il lungo iter procedurale che ha portato la Regione Sicilia, seconda in Italia, ad applicare la nuova normativa nazionale per l’individuazione dei Direttori Generali delle nove aziende provinciali territoriali, delle cinque aziende ospedaliere e dell’IRCSS Bonino Pulejo di Messina.

Con l’insediamento dei nuovi Direttori Generali sono decaduti in automatico i Direttori Sanitari ed Amministrativi che li avevano affiancati fin adesso nel ruolo di Commissari Straordinari.

“Ringrazio il Presidente Musumeci, l’Assessore Razza e l’intera Giunta Regionale di Governo – dice il Direttore Generale La Paglia – per avermi voluto assegnare questo ruolo impegnativo, che porterò avanti con grande passione ed orgoglio; fra qualche giorno completerò la nuova governance dell’Azienda territoriale di Messina, nominando i due direttori dopo avere esaminato attentamente i curricula degli aventi diritto presenti nei due appositi Albi, di recente aggiornati dall’Assessorato Regionale per la Salute”.

