Asp di Messina: in arrivo 200 Tablet con firma grafometrica per la cartella informatizzata

4 Aprile 2019 16:32

Prosegue l’informatizzazione dei reparti e dei Pronto Soccorso degli Ospedali gestiti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, saranno infatti consegnati nei prossimi giorni 200 Tablet completi di scheda dati per potere dare piena attuazione alla cartella informatizzata, strumento che consentirà un notevole efficientamento dello procedure, con possibilità di visionare anche a distanza i dati clinici dei pazienti ricoverati.

“Ci muoviamo nell’ottica di modernizzare tutte le nostre attività – dice il Commissario Straordinario Paolo La Paglia – la cartella informatizzata permetterà inoltre l’ulteriore passaggio alla refertazione a distanza, tramite telemedicina, tra i presidi ospedalieri della nostra Azienda.”

I Tablet in arrivo sono dotati del modernissimo modulo per la firma grafometrica, che consentirà di acquisire le firme di autorizzazione del paziente per il consenso informato, direttamente per via telematica, nel pieno rispetto del GDPR 2018, il nuovo regolamento generale UE per la protezione del dato personale.

