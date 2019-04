“Aria di Primavera”: escursionisti alla scoperta dei panorami mozzafiato di Capo d’Orlando

1 Aprile 2019 15:23

“Aria di primavera” a Capo d’Orlando: successo per il “trekking d’Orlando” e per il libro del gruppo folk “I Nebrodi”

Oltre 50 escursionisti hanno preso parte al “Trekking d’Orlando”, passeggiata alla scoperta di piante, panorami ed emozioni organizzata dall’Associazione Natura & Avventura ASD nell’ambito delle iniziative inserite nel cartellone “Aria di primavera” predisposto dall’Assessorato al Turismo.

“E’ stata davvero una bella giornata e voglio ringraziare i partecipanti e i responsabili dell’Associazione – ha commentato l’Assessore Sara La Rosa. Sono state particolarmente apprezzate le descrizioni delle piante e gli usi alimentari e medicinali. Un esempio delle bellezze e delle peculiarità che caratterizzano il nostro territorio”.

Applaudita anche la serata iniziale della rassegna primaverile, dedicata alla presentazione del libro “E lu suli ntinni ntinni – Canti e balli dei Nebrodi”, dedicato ai 50 anni di attività del gruppo Folk “I Nebrodi” ed accompagnati dal gruppo dei “Mandolini dei Nebrodi”.

Particolarmente ricco il programma delle iniziative per il prossimo fine settimana, con giochi per i bambini, laboratori creativi e l’apertura nello spazio LOC della mostra fotografica di Nuccio Lo Castro “Pasqua in Sicilia”, raccolta di immagini sui riti della Settimana Santa.

