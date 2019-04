Reggio Calabria: a Palmi si è svolto il primo incontro sul progetto di istituzione di un’Area Marina Protetta nella Costa Viola

7 Aprile 2019 22:00

Reggio Calabria: a Palmi si è svolto il primo incontro tematico sul progetto di istituzione di un’Area Marina Protetta nella Costa Viola, portata avanti dal neo costituito Comitato

Nella Sala del Consiglio Comunale di Palmi, ieri 06.04.19, si è svolto il primo incontro tematico sul progetto di istituzione di un’Area Marina Protetta nella Costa Viola, portata avanti dal neo costituito Comitato Area Marina Protetta della Costa Viola. L’incontro, organizzato dall’Amministrazione Comunale attraverso la fattiva presenza dell’assessore al Turismo Raffaele Perelli, delegato dal sindaco Giuseppe Ranuccio, è stato oltremodo proficuo e ha visto una grande partecipazione dei cittadini di Palmi. I relatori (prof. Ascioti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la dott.ssa Silvia Santoli, idrografa ed esperta in gestione costiera, Rocco Salerno, tecnico subacqueo specializzato) hanno colloquiato con un pubblico davvero interessato e, in molti casi, sensibile e ben informato sulle molteplici problematiche che affliggono il nostro mare. Ciò che è emerso dalla discussione, è stata l’indifferibile necessità di intervenire sulla nostra costa in modo deciso e tempestivo, la constatazione relativa ad un innegabile processo di “desertificazione” del nostro litorale costiero, che ha visto, in questi ultimi decenni, un continuo e preoccupante impoverimento dei fondali. Questa ormai, è una verità con cui tutti i presenti sanno di dover fare i conti. Questo processo di desertificazione riguarda non solo la popolazione ittica, ma anche la flora marina ed i fondali. Le cause sono molteplici e tutti i fruitori del mare devono, nei prossimi anni, fare la loro parte. Il Comitato è riuscito, nella giornata di ieri, a far capire che chi ama davvero il mare deve sedersi attorno a un tavolo per discutere in modo serio e proficuo di Area Marina Protetta, per quanto concerne l’ambito della Costa Viola. Sono del tutto inutili, anzi distruttivi, gli sterili conflitti senza confronto, che hanno il solo effetto di conservare lo status quo senza alcun miglioramento della già difficile situazione, continuando ad assistere inermi alla morte di ciò che di più bello e prezioso la natura ci ha donato. Il Comitato è aperto a chiunque voglia contribuire concretamente alla causa e ha rinnovato l’invito alla partecipazione di tutti i cittadini, che possono grandemente contribuire a migliorare il futuro della nostra terra e del nostro mare.

I dettagli tecnici sono ancora in fase di definizione ed è indispensabile continuare ad ampliare il dialogo, un dialogo che non può non implicare una partecipazione più forte e impegnata della politica, a tutti i livelli. Gli incontri proseguiranno a breve negli altri comuni della Costa Viola, con il dichiarato intento di divulgare e promuovere l’Area Marina Protetta e per coinvolgere in questo progetto chiunque abbia a cuore le sorti del nostro mare. Un’Area Marina Protetta infatti, non solo costituisce un’occasione per tutelare la nostra costa, ma anche per inserirla in circuiti di afflusso turistico, in canali privilegiati di finanziamento pubblico e privato che possono finalmente costituire un volano per un definitivo sviluppo del nostro territorio. Gli esempi a livello nazionale sono molteplici. Proprio ieri, è stato fatto l’esempio delle Cinque Terre, delle Egadi, di Favignana, solo per citarne alcune. Parliamo di precedenti storici specifici, documentabili e facilmente verificabili, esempi che sono sotto gli occhi di tutti. L’Area Marina Protetta della Costa Viola, pertanto, è un’occasione di tutela e di sviluppo non più differibile.‎‎

