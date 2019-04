Appalti truccati in Calabria: annullata la misura cautelare per Luigi Zinno

3 Aprile 2019 23:00

Appalti truccati in Calabria: il Tribunale del riesame di Catanzaro ha disposto l’annullamento della misura cautelare per il dirigente della Regione, Luigi Zinno

Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha disposto l’annullamento della misura cautelare per il dirigente della Regione Calabria, Luigi Zinno. Lo rendono noto i suoi difensori, gli avvocati Vincenzo Adamo e Cesare Piraino. Zinno era stato posto ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Lande desolate”. “Annullamento di un provvedimento incomprensibile, non coerente con gli atti e le azioni amministrative prodotte dall’ing. Zinno nello svolgimento dei suoi doveri di dirigente regionale. Ribadiamo ancora una volta quanto già rappresentato nella nostra istanza: l’informativa a supporto dell’ordinanza per le misure cautelari è parziale e fuorviante. Il nostro assistito tiene a ribadire la sua piena fiducia nella giustizia; abbiamo certezza che gli atti dimostreranno la correttezza delle sue azioni, sempre evidenziata in 40 anni di lavoro a servizio della pubblica amministrazione”, sostengono i legali di Zinno in una nota.

