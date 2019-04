21 Aprile 2019 00:05

Antonio Ingroia è stato fermato venerdì mentre tentava di imbarcarsi su un volo da Parigi per l’Italia: “troppo ubriaco per volare”

Antonio Ingroia, l’ex magistrato di Palermo che ha lavorato con Falcone e Borsellino e che ha tentato l’avventura politica con scarso successo, è stato fermato ieri all’aeroporto di Parigi perchè in evidente stato di ebbrezza. Il personale di bordo, infatti, ha ritenuto che il suo stato non gli permettesse di volare. L’ex magistrato è stato fatto partire qualche ora dopo che si è verificato che fosse in grado di viaggiare per rientrare in Italia.

