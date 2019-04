L’Antiquarium e gli scavi archeologici a Palazzo Zanca: bellezza e memoria di Messina abbandonati all’incuria

11 Aprile 2019 11:04

Anche i consiglieri La Tona e Schepis provano a riaccendere i riflettori sul patrimonio storico-artistico di Messina custodito a Palazzo Zanca: “Antiquarium, Museo della Vara e scavi archeologici abbandonati e dimenticati”

Un patrimonio di inestimabile valore, ricchezze che se ben sfruttate potrebbero diventare il fiore all’occhiello di Messina: parliamo degli scavi archeologici, dell’Antiquarium e del Museo della Vara custoditi a Palazzo Zanca.

La proposte per il recupero e la valorizzazione dei siti in questione trova concordi più o meno tutti, ma le svariate richieste avanzate negli anni, per la realizzazione di interventi concreti, si sono scontrate con il totale disinteresse e silenzio delle Amministrazioni che si sono succedute finora.

A riaccendere i riflettori stavolta ci provano i due consiglieri comunali Schepis (M5S) e La Tona (Sicilia Futura), rispettivamente, Presidente e V. Presidente della V Commissione consiliare “Scuola e Politiche Culturali”.

Gli scavi archeologici di Palazzo Zanca

Gli scavi archeologici, ubicati nel cortile di Palazzo Zanca, che custodiscono, tra l’altro, un odeon, un criptoportico e un reticolo di antiche vie e vicoli, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore, archeologico, storico ma, anche, culturale in senso lato e turistico. Allo stato attuale appaiono in stato di evidente e perdurante abbandono, con arbusti ed erbacce di ogni tipo che determinano l’assoluta impossibilità di fruirne.

L’Antiquarium

L’annesso “Antiquarium” che custodisce reperti di significativo valore e che, unitamente agli scavi, racconta la Messina di età romana imperiale e di età medievale, appare, nonostante la buona volontà di chi ivi opera, trascurato, con vetrine spente, monitor non funzionanti, computer obsoleti, pareti umide.

Il Museo della Vara

L’attiguo “Museo della Vara” che potrebbe raccontare ai turisti la più importante manifestazione religiosa e popolare della città, è chiuso, non fruibile e, anche questo, abbandonato a se stesso.

Le richieste di La Tona e Schepis

“Nel cuore di Palazzo Zanca– constatano i due consiglieri- emerge purtroppo un disinteresse continuo e costante verso i beni culturali della Città ed, in particolare, di questo sito di significativa importanza che, sebbene inaugurato soltanto nel 2009, appare da sempre abbandonato a se stesso e custodito peggio di come la natura di per sé ha fatto per secoli. A ciò si aggiunge l’occasione, finora persa, di farlo diventare oltre che meta di scolaresche, come in minima parte già è, posto di attrazione per croceristi ed escursionisti anche in considerazione della sua posizione strategica ad un centinaio di metri dal porto di attracco delle navi di crociera”.

Schepis e La Tona, oltre a mettere l’argomento all’ordine del giorno della V Commissione, chiedono al sindaco:

Se intende redigere un progetto di recupero degli spazi, rendendoli perfettamente fruibili e funzionali per i visitatori;

Se intende realizzare un percorso turistico, guidato, segnalato e sponsorizzato per far si che i croceristi e gli escursionisti che arrivano a Messina possano conoscerne la storia, la cultura e le tradizione, contribuendo anche, con un ticket minimo, alla manutenzione e vitalità degli stessi siti.

