21 Aprile 2019 21:04

Allerta Meteo: incendi nel giorno di Pasqua in Sicilia a causa del vento di scirocco. Squadre dei vigili del fuoco impegnate per tutta la giornata

Lo scirocco sulla Sicilia ha alimentato decine di incendi divampati soprattutto in provincia di Palermo. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per tutta la giornata di Pasqua per domare le fiamme in varie zone dell’Isola.

Valuta questo articolo