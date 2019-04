Allerta Meteo, sarà un Giovedì 4 Aprile da incubo per l’Italia: forti piogge per lo scirocco in Calabria e Sicilia

3 Aprile 2019 18:00

Allerta Meteo per Giovedì 4 Aprile: forte maltempo sull’Italia, 14 Regioni colpite da piogge torrenziali e violenti temporali

Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere la prima violenta tempesta primaverile: una furiosa ondata di maltempo innescata dallo scirocco che tra oggi e il weekend porterà fenomeni meteo estremi su un po’ tutte le Regioni, a partire dal Centro/Nord dove già oggi la situazione è cambiata rispetto ai giorni scorsi. A Milano, infatti, pioviggina con +11°C in pieno giorno, dieci gradi in meno rispetto al caldo che ha caratterizzato le ultime settimane in modo assolutamente anomalo. Un caldo che resiste in Emilia Romagna, dove al momento abbiamo +20°C tra Carpi, Mirandola e San Felice sul Panaro. Anche domani, durante il clou dell’ondata di maltempo, in Emilia Romagna e in tutte le Regioni Adriatiche il clima rimarrà eccezionalmente mite con temperature massime superiori ai +20°C per gli effetti dei venti di caduta dall’Appennino, mentre al Nord e nelle Regioni tirreniche ci saranno oltre dieci gradi in meno (in Toscana la neve arriverà in serata fino agli 800–900 metri di altitudine).

Il maltempo inizierà a colpire in modo particolarmente pesante, da stasera, il Nord/Ovest, estendendosi già dalla mattinata di domani, Giovedì 4 Aprile, a tutto il Nord e a gran parte del Centro. Le precipitazioni più abbondanti colpiranno il Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove nell’area delle Dolomiti cadranno oltre 300mm di pioggia ed è allarme per le aree già devastate dalla tempesta dello scorso Ottobre. Sarà una vera e propria “valanga” d’acqua che piomberà su terreni aridi e secchi dopo mesi di siccità: tutti i corsi d’acqua si ingrosseranno rapidamente ed è elevato il rischio che Venerdì mattina possano transitare alte ondate di piena su tutti i fiumi e torrenti del Nord/Est e in generale dell’Italia settentrionale.

Il maltempo colpirà in modo particolarmente intenso anche le Regioni tirreniche, con piogge torrenziali su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Da Genova a Napoli passando per Firenze e Roma, tutte le principali città dell’Italia occidentale saranno investite nel corso della giornata di Giovedì (Genova nelle prime ore del mattino, Firenze in mattinata, Roma nel pomeriggio, Napoli in serata) da intensi nubifragi con grandine e tempeste di fulmini. Proprio i temporali saranno molto violenti a causa dei grandi contrasti termici, che determineranno grandine grossa, trombe d’aria e saette particolarmente intense.

Il maltempo interesserà anche il Sud: la Sardegna, specie nelle zone interne, e le aree joniche e meridionali di Calabria e Sicilia, con forti piogge di “stau” per lo scirocco. Dopodomani, Venerdì 5 Aprile, il maltempo si intensificherà con violenza proprio nelle zone joniche del Sud, con violenti nubifragi su Calabria e Sicilia. Più riparate, invece, le Regioni Adriatiche e soprattutto la fascia costiera di Abruzzo e Molise (dove, invece, diluvierà nelle zone interne esposte al Tirreno e confinanti con Lazio e Molise) e la Puglia. Nel weekend, tra Sabato e Domenica, il maltempo sarà ancora intenso al Sud, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

