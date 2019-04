Alimentazione e salute: esperti a confronto a Santa Teresa Riva

1 Aprile 2019 15:28

A Santa Teresa Riva il convegno “Mangia sano vivi meglio” promosso da Gruppo Unicef

Si terrà Venerdì 5 Aprile 2019 , dalle ore 18,00, a S. Teresa di Riva, presso il Palazzo della Cultura -Villa Ragno, la conferenza su alimentazione e salute, dal titolo: “Mangia sano vivi meglio” , organizzata dal Gruppo Promotore UNICEF di S. Teresa di Riva. L’evento si inserisce nell’ambito delle molteplici attività, promosse dallo stesso Gruppo, che lo vedono impegnato sempre alla salvaguardia dei diritti dei minori.

L’obiettivo della Conferenza è quello di fornire alla comunità degli spunti di riflessione sulle comuni abitudini in campo nutrizionale e partendo dal presupposto che le prime nozioni di educazione alimentare ai minori vengono impartite in casa, attraverso le indicazioni e l’esempio degli adulti, raggiungere in modo indiretto anche i più giovani. Con l’aiuto di esperti del settore si intende focalizzare così l’attenzione sui vantaggi di una dieta corretta e equilibrata, fornendo una serie di informazioni, altamente qualificate, per una migliore conoscenza del cibo. Si auspica, altresì, di promuovere la consapevolezza delle ripercussioni che l’alimentazione ha sulla salute in tutte le fasce d’età, ma in particolar modo per quella dei bambini.

I lavori saranno introdotti dalla giornalista Valeria Brancato, che sarà la moderatrice , e dalla Responsabile del Gruppo Promotore Unicef , organizzatore della manifestazione, Rosaria Todaro. Come relatore interverrà il Dott. Emanuele Triolo – Agronomo, il titolo del suo intervento: Mangiare è un atto agricolo: promuoviamo l’ecosostenibilità.

Seguirà la Dott.ssa Simona Saccà – Biologa Nutrizionista, titolo del suo intervento L’educazione alimentare: una questione di salute . Quindi il Dott. Antonino Bellino – Pediatra, tratterà il tema Memoria del gusto – insidie dei cibi ultra processati . Concluderà il Prof. Giuseppe Mandraffino – Assistente Medicina Interna – Università di Messina, il titolo del suo intervento sarà Alimentazione e patologia.

In fine la parola passerà al pubblico presente che potrà porre delle domande agli esperti in merito alle problematiche trattate.

