Sicilia, allarme di Fp Cgil: “Agenzia dell’Entrate pronta al collasso”

18 Aprile 2019 20:27

Allarme di Fp Cgil Sicilia: “Entro il 2021 il personale si ridurrà del 25%”

“Entro il 2021, l’Agenzia delle Entrate in Sicilia perderà il 25% del proprio personale. Su 2400 lavoratori oggi in servizio, saranno circa 600 quelli che matureranno i requisiti di pensionamento, con il rischio di portare al collasso gli uffici e di sovraccaricare coloro che restano, con un’età media di circa 57 anni, di compiti e funzioni verosimilmente insopportabili”. Il segretario regionale della Fp Cgil Sicilia Alfonso Buscemi e Caterina Tusa del dipartimento regionale lanciano l’allarme sui possibili scenari in Sicilia. Il nuovo concorso bandito dall’Agenzia per l’assunzione di 510 unità non prevede alcuna assegnazione in Regione: “A queste condizioni – dichiarano Buscemi e Tusa – appare chiara l’intenzione del governo e dei vertici dell’Agenzia ad esso soggiacenti, di non farla funzionare e, ovviamente, di mortificare i lavoratori sotto il profilo degli eccessivi carichi di lavoro con conseguente stress correlato“. ll sindacato chiede “l’acquisizione di risorse umane in numero idoneo a superare le gravi carenze e da garantire il funzionamento dell’amministrazione. In assenza di risposte verranno messe in campo azioni sindacali di contrasto”.

