Aeroporto di Catania, l’appello del Codacons a Toninelli: “revocare la concessione a Sac”

Aeroporto di Catania, il Codacons chiede al Ministro Toninelli di revocare la concessione governativa a Sac: “Nuova procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione e ricavato da destinare al potenziamento delle autostrade”

Una nuova procedura di evidenza pubblica e il contestuale ritiro della concessione a Sac spa. È la richiesta del Codacons rivolta al ministro alle Infrastrutture Toninelli per le sorti del servizio aeroportuale a Catania, in occasione della visita del presidente dell’Enac Nicola Zaccheo nella città etnea.

Dal momento che la Camera di Commercio del sud est Sicilia ha intenzione di dismettere il proprio pacchetto azionario a favore di privati in assenza di vincolo o limite, il Codacons chiede al ministro di revocare la concessione alla Sac spa, se dovesse avvenire il trasferimento delle quote pubbliche. Alla procedura per l’assegnazione della concessione, per il Codacons è necessario che la partecipazione venga estesa anche “ a operatori economici internazionali, e che il ricavato venga destinato all’integrazione, potenziamento e miglioramento delle infrastrutture siciliane, stante le condizioni di dissesto in cui versano le principali reti di collegamento dell’isola (nello specifico, le autostrade Ragusa-Catania, Catania-Messina, Catania-Palermo, Messina-Palermo)”.

Il Codacons invita Toninelli a verificare la quantità di risorse economiche che negli anni la Società aeroporto Catania ha ricevuto da parte della Regione Siciliana, superiore rispetto alle somme stanziate da parte della Camera di Commercio per l’ottimizzazione della gestione del servizio (pari a 150mila euro) e ricorda che la Regione Siciliana “non solo avrebbe investito nella Sac spa (prima Asac) circa 300 milioni di euro e finanziato la Soaco con più di 5 milioni di euro, ma avrebbe anche concesso dei contributi a fondo perduto di circa 100mila euro per la costruzione dell’aerostazione attualmente usata dalla Sac e di 40 milioni di euro alla Soaco per la costruzione dell’aerostazione di Comiso”.

“Da questo scenario – si legge ancora – sembra prospettabile il rischio che, a seguito della dismissione delle quote di maggioranza a favore di privati, i soci della Sac possano incassare il ricavato della vendita di un bene costruito con fondi pubblici e, conseguentemente, destinarli a fini estranei rispetto a quelli di pubblica utilità”.