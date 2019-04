24 Aprile 2019 23:04

Acr Messina: amichevole contro gli allievi regionali della Katanè Soccer che si è conclusa 4-0 per la squadra di Infantino

Doppia seduta di allenamento oggi per il Messina sul campo del Despar Stadium. In mattinata l’allenatore Pietro Infantino ha fatto svolgere lavoro di forza con partitella a pressione. Nel pomeriggio, invece, amichevole contro gli allievi regionali della Katanè Soccer che si è conclusa 4-0 per la squadra di Infantino. In rete nel primo tempo Marzullo. Nella ripresa, ancora a segno Marzullo e doppietta anche per Mancuso. Domani prevista una seduta mattutina.

Valuta questo articolo