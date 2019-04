Acireale: arriva il Carnevale dei fiori

11 Aprile 2019 20:57

L’associazione di Acireale lancia il “Carnevale dei fiori”

Dopo lo straordinario successo dei mesi scorsi, l’associazione Carnevale di Acireale è pronta ad una nuova avventura con il “Carnevale dei fiori”. Acireale si vestirà di colori e alzerà il sipario sui suoi carri infiorati, in tutta la loro bellezza. Sarà anche l’occasione per riproporre i carri allegorici vincitori della edizione appena conclusa del Carnevale, che si esibiranno lungo il circuito. “Celebreremo la Sicilia e le sui tradizioni gustando le migliori granite acesi, cantando e ballando con numerosi artisti e gruppi musicali, tra le migliori espressioni della nostra terra”. I dettagli dell’iniziativa, in programma sabato 27, domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio, verranno svelati sabato prossimo alle 11, nell’antisala consiliare del Palazzo di città di Acireale.

