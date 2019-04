5 Aprile 2019 19:38

L’account Instagram del Comune di Reggio Calabria lancia #ReggioPov, il contest fotografico della primavera reggina

E’ in corso sul canale Instagram @cittadireggiocalabria il contest #REGGIOPOV a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Reggio Calabria, nell’ambito di un progetto formativo di tirocinio curriculare attivato con l’Università di Messina, Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione.

Il tuo punto di vista mi arricchisce

Immedesimarsi in uno sguardo che non è il nostro, ci aiuta a crescere e a sviluppare una sana empatia con il prossimo. Questo è lo spunto da cui parte #reggiopov.

I vari punti di vista dei cittadini, sono importanti per capire meglio le loro esigenze e il loro stato d’animo: il primo passo per comprendere la realtà di tutti e rispettarla al meglio.

È questa la faccia migliore che la città di Reggio Calabria deve offrire per contribuire a diffondere l’immagine concreta e positiva della comunità reggina che esiste e resiste nella sua quotidianità.

Gli utenti di Instagram potranno partecipare al contest con le seguenti modalità:

seguire il profilo Instagram @cittadireggiocalabria;

pubblicare sul proprio account Instagram un’immagine fotografica coerente con la categoria scelta per la giornata, taggare nella foto l’account @cittadireggiocalabria, aggiungendo l’hashtag #REGGIOPOV.

Le fotografie caricate sul social network Instagram, dovranno rispettare le categorie di raffigurazione fotografica prestabilite:

Lunedì: Sport – tutti gli sport e le attività svolte per mantenersi in forma in luoghi della città di Reggio Calabria

Martedì: Passenger – aeroporto, stazioni, porti, pullman: i luoghi dei reggini in movimento

Mercoledì: Love – istantanee dell’amore in ogni sua forma nei luoghi più famosi e caratteristici della città

Giovedì: Animal –gli animali domestici protagonisti per un giorno, fotografati in un’ambientazione caratteristica della città

Venerdì: Nature -mare, spiagge, vegetazione e tutta la bellezza che offre la primavera

Sabato: Nightlife – pub, feste, drink in compagnia: le migliori serate reggine

Domenica: Tra tutte le foto coerenti alla categoria giornaliera, pubblicate nel corso della settimana secondo le modalità indicate, ne verrà scelta una, che verrà postata sull’account ufficiale del Comune di Reggio Calabria.

La durata complessiva del contest è fissata dalle ore 12.00’00″ del 1 aprile 2019 alle ore 23.59’59″ del 2 giugno 2019. Regolamento e info sul profilo instagram @cittàdireggiocalabria.

