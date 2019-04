Sigarette e consumazioni al bar in cambio di prestazioni sessuali, arrestato orco in Sicilia: abusava di due ragazzini

1 Aprile 2019 20:02

Abusi su due minorenni in Sicilia, arrestato operaio 45enne

Abusava sessualmente e aveva indotto a prostituirsi due ragazzini di 14 e 16 anni, di cui uno con problemi psichici. È successo a Palermo, dove oggi sono scattate le manette per l’operaio di 45 anni per induzione alla prostituzione e violenza sessuale. Le violenze sarebbero iniziate lo scorso settembre e si sarebbero protratte fino a febbraio scorso. Uno dei due ragazzini è ospite presso una casa famiglia e a dare il via alle indagini è stata la segnalazione di una delle responsabili della struttura, dopo aver scoperto i contenuti a sfondo sessuale di una chat del ragazzino. Le indagini sono state coordinate dai pm Ilaria De Somma e Maria Rosaria Perricone, componenti del pool diretto da Annamaria Picozzi. I due ragazzini sono stati ascoltati alla presenza di psicologi. L’indagato è stato tratto in arresto dopo un’attività di pedinamento e intercettazione.

Valuta questo articolo