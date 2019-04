A Reggio Calabria la presentazione della 2ª edizione della “Corsa Piana delle Galee” [FOTO e INTERVISTE]

10 Aprile 2019 14:30

Reggio Calabria: presentata la 2ª edizione della “Corsa Piana delle Galee” allo scopo di dare un’ulteriore spinta alla promozione del nostro territorio reggino

Stamani, presso la “Sala Giuditta Levato” del Palazzo T. Campanella a Reggio Calabria, sede del Consiglio Regionale , si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione della 2^ edizione “Corsa Piana delle Galee” allo scopo di dare un’ulteriore spinta alla promozione del nostro territorio reggino. In tale occasione hanno partecipato personalità illustri della nostra Città Metropolitana e i rappresentanti degli sponsor ufficiali. L’avv. Laura Bellantoni, presidente dell’ASD Just in Time, affiliata all’ente di promozione sportiva ACSI, si è impegnata fortemente per la realizzazione, l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione, collaborando anche con l’avv. Emiliano Borgna, Responsabile Nazionale ACSI Ciclismo. La comunicazione dell’evento è stata affidata alla Mades S.r.l., nella persona dell’Amm.re unico arch. Malaga Cavalea. La gara ciclistica , si terrà il 14 Aprile 2019 ore 9:00 presso il Lungomare di Scilla (RC). Sarà la 2^ Edizione della “Corsa Piana delle Galee”, evento sportivo di grande spessore che vedrà la partecipazione di ciclisti provenienti da tutto il territorio calabrese e siciliano. La medio-fondo delle Galee rientra nel circuito di due Campionati: sarà la 1^ Tappa del “Campionato Regionale Open ACSI Ciclismo” e “3^ Prova Campionato Mediofondo (Sicilia-Calabria)”. Scilla, uno dei borghi più belli d’Italia, sarà il punto di partenza e di arrivo della manifestazione ed i ciclisti, nell’affrontare questa prova, saranno chiamati a percorrere 80 km attraversando le coste e le montagne calabresi affrontando salite, falsipiani, pianure e discese avvolti dallo spettacolare paesaggio e dalle emozionanti vedute panoramiche.

Si tratta di una gara che non li risparmierà in nessun tratto del percorso e che li spingerà a mettersi sempre alla prova con sé stessi e a spingersi oltre i loro limiti. Saranno messi a dura prova soprattutto quando giungeranno nel punto più alto del percorso dove si raggiungeranno i 1.300 metri di altezza. Punto in cui sarà decretato il vincitore del GPM (Gran Premio della Montagna). Giungeranno a Gambarie per poi riprendere la strada che li ricondurrà a Scilla: taglieranno, infatti, il traguardo sul Lungomare Scillese ai piedi del maestoso e possente Castello Ruffo, fortificazione protesa sullo stretto di Messina. L’avv. Bellantoni, spinta da una forte passione maturata in circa un decennio di attività ciclistica e dal desiderio di far conoscere all’utenza ciclistica la meravigliosa regione che le ha dato i natali ha, infatti, pensato e studiato, insieme ai suoi collaboratori tecnici, un percorso che consentisse ai partecipanti di conoscere la Calabria e farla apprezzare in tutte le sue sfumature. La nostra regione è una terra che per le sue caratteristiche morfologiche diventa il contesto ideale per le gare ciclistiche perché riesce a trovare il connubio ideale tra il mare e la montagna, elementi che convivono armoniosamente regalando all’occhio attento del visitatore suggestive locations balneari e montane tutte da scoprire. “Siamo molto contenti quest’anno di riproporre questo importante Mediofondo di ciclismo, sottolinea Laura Bellantoni, presidente dell’ASD Just in Time, il fine è quello di far conoscere il nostro bellissimo territorio, coinvolgendo ciclisti anche dalla Sicilia”.

