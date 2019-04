25 Aprile 2019 17:32

25 Aprile, l’Associazione Basta Vittime sulla SS106: “la Calabria non è libera dal Fascismo, ancora oggi sulla strada Statale 106 possiamo muoverci grazie ai ponti realizzati da Benito Mussolini”

“La Calabria non è libera dal Fascismo, ancora oggi sulla strada Statale 106 possiamo muoverci grazie ai ponti realizzati da Benito Mussolini”. E’ quanto scrive in una nota l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. “Aspettiamo con grande speranza la liberazione già ottenuta in Italia insieme ad una rinascita civile e democratica che possa garantire diritti e libertà sulla famigerata e tristemente nota strada della morte”, conclude la nota.

Valuta questo articolo