Messina, il 1° maggio la marcia di De Luca: ci sarà anche anche l’Assemblea delle Consulte Siciliane

30 Aprile 2019 20:26

Magistro sostiene l’appello del sindaco metropolitano di Messina

Il presidente dell’Assemblea delle Consulte Siciliane, insieme al suo ufficio, rispondono all’appello del sindaco metropolitano di Messina, Cateno De Luca, aderendo al corteo che si terrà giorno 1 Maggio alle 9.30 da Piazza Antonello.

“Non è possibile tollerare che lo Stato non intervenga per far chiudere i bilanci in disavanzo, bloccando centinaia di milioni di euro di investimenti essenziali per il territorio. Si inoltra l’invito a tutti i giovani messinesi che tengono a cuore il futuro della propria provincia”- ha dichiarato Alessandro Magistro.

