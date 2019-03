Nuovo scandalo nella politica italiana, Nicola Zingaretti indagato per finanziamento illecito. Sotto inchiesta anche Berlusconi per corruzione

19 Marzo 2019 21:40

Il neo leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, secondo l’Espresso, sarebbe indagato dalle procure di Roma e Messina per finanziamento illecito. Sotto inchiesta anche Berlusconi per corruzione

Due leader del Centro/Sinistra e del Centro/Destra sono sotto indagini: è quanto emerge da un inchiesta dell’Espresso on line. A due giorni dell’assemblea nazionale che ha proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario. Il neo leader Dem, secondo l’Espresso, sarebbe indagato dalle procure di Roma e Messina per finanziamento illecito. E’ quanto risulta dalle dichiarazioni fatte dagli avvocati siciliani Piero Amara e Giuseppe Calafiore, arrestati nel febbraio 2018 per corruzione. Sotto inchiesta ci sarebbe anche, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi: per lui l’accusa sarebbe di corruzione in atti giudiziari su una sentenza dei giudici del Consiglio di Stato che, gli consentì di non cedere parte del pacchetto azionario di Mediolanum. Come risulta dai verbali, i pm chiedono a Calafiore se si tratti di erogazioni lecite e l’avvocato risponde: “Assolutamente no, per quanto egli mi diceva. Non so con chi trattava tali erogazioni. Lui mi parlava solo di erogazioni verso Zingaretti. Mi disse che non aveva problemi sulla Regione Lazio perchè Zingaretti era a sua disposizione. Me lo ha detto più volte, prima della perquisizione”.

In merito all’inchiesta il Governatore del Lazio afferma: “sono estremamente tranquillo perchè forte della certezza della mia totale estraneita’ ai fatti che, peraltro, sono stati riferiti come meri pettegolezzi de relato e senza alcun riscontro, come affermato dallo stesso articolo del settimanale. Mai nella mia vita ho ricevuto finanziamenti in forma illecita e attendo quindi con grande serenita’ che la giustizia faccia tutte le opportune verifiche per accertare la verità”.

Valuta questo articolo