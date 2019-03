Reggio Calabria: realizzato il servizio di wi-fi pubblico comunale a Roccaforte del Greco

7 Marzo 2019 21:04

Reggio Calabria: realizzato il servizio di di wi-fi pubblico comunale a Roccaforte del Greco nei luoghi di maggiore frequentazione cittadina

Nei giorni scorsi la società Telecom Italia S.p.A ha comunicato il completamento e la consegna dei lavori del portale Web, denominato “Interventi per la crescita Digitale di Roccaforte del Greco” e il conseguente servizio di wi-fi pubblico comunale (hot spot WIFI) nei luoghi di maggiore frequentazione cittadina. “Il comune di Roccaforte del Greco – scrive il sindaco Penna– nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) della Regione Calabria aveva partecipato all’avviso pubblico di cui al DDG n. 3168 del 11/04/2018 e relative alla Misura 7 – Intervento 7.3.2 “Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali” per l’annualità 2018 e su 169 ammessi, di cui 114 finanziati, si era collocato in graduatoria utile ai primi posti ottenendo un finanziamento di Euro 39.515,60. L’intervento consente alle amministrazioni comunali delle aree rurali di implementare le tecnologie informatiche allo scopo di ampliare la capacità di fruizione dei servizi digitali da parte dei cittadini, favorendo così l’accesso alla fornitura di servizi pubblici on line, con l’obiettivo di colmare il ritardo nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. Nello specifico, l’intervento finanzia investimenti per l’ampliamento del servizio di wi-fi pubblico comunale (hot spot WIFI nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione). La Regione Calabria, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, ha inteso sostenere attivamente i piccoli comuni calabresi, offrendo loro una notevole boccata d’ossigeno per affrontare interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e fronteggiare l’isolamento e lo spopolamento delle aree rurali, tramite l’implementazione dei servizi di base. Con il bando del PSR attivato ha inteso puntare a favorire gli investimenti in infrastrutture materiali, necessarie per lo sviluppo dei territori, e gli investimenti in infrastrutture digitali, indispensabili, al giorno d’oggi, per velocizzare e rendere trasparenti i processi delle pubbliche amministrazioni e per rendere maggiormente fruibili i servizi da parte dei cittadini, attraverso le tecnologie digitali. In un momento tanto delicato per le pubbliche amministrazioni, le risorse del PSR risultano dunque di notevole importanza”, conclude.

Valuta questo articolo