Voto di scambio: si dimette sindaco in Sicilia [NOME e DETTAGLI]

23 Marzo 2019 18:12

Voto di scambio in Sicilia: si dimette il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta

E’ caos a Termini Imerese, comune siciliano, dove si è dimesso il sindaco Francesco Giunta. Il primo cittadino in un’audio spiega: “fra poche ore mi recherò al mio studio per ufficializzare le mie dimissioni“. Giunta era stato eletto nel 2017, a guida di una coalizione di centrodestra ed è indagato nell’ambito dell’inchiesta per voto di scambio che vede tra gli indagati anche l’assessore Salvatore Cordaro e il deputato Alessandro Aricò. Nel messaggio audio spiega che sta spedendo la Pec al segretario comunale per comunicare le sue dimissioni dalla carica di sindaco salutando i cittadini con un ‘‘grazie ed un arrivederci presto…”.

