Nuoto, la “Pianeta sport” di Reggio Calabria vince i campionati regionali Fin di Catanzaro

9 Marzo 2019 10:55

Reggio Calabria: la “Pianeta sport” è salita sul gradino più alto del podio dei Campionati regionali di nuovo, categoria assoluti indoor Fin, che si sono svolti a Catanzaro

La “Pianeta sport” di Reggio Calabria è salita sul gradino più alto del podio dei Campionati regionali di nuovo – categoria assoluti indoor Fin – che si sono svolti a Catanzaro, presso la piscina “Poligiovino”. Le atlete e gli atleti, guidati da Diego Santoro, Annunziato Gullì e Giacomo Tripodi, si sono imposti in diverse specialità. Nella prima parte della gara si è distinto Federico Di Pietro che, sulla distanza dei 1500 metri stile libero, è stato capace di vincere il titolo assoluto e conquistare due medaglie d’argento sui 200 e 400 mix. Sulla sua scia sono riusciti a mettersi in evidenza anche Christian Scopelliti, Filippo Aragona, Danilo Fortugno e Giuseppe Ripepi. Fra tutti, però, il mattatore di giornata è stato Angelo Costarella. Il giovane nuotatore melitese, infatti, ha conquistato la propria categoria ed è riuscito a centrare due nuovi record regionali sui 50 e 100 farfalla, vincendo anche la medaglia d’oro assoluto anche sul 100 stile libero. Continuano, poi, a crescere con risultati importanti gli altri delfinisti: Simone Romeo, Carlo Costantino e Giuseppe Richichi che conquistano medaglie nelle rispettive categorie. Da segnalare in modo particolare le staffette “Pianeta sport”, che non si accontentano solo di salire sul podio ma volano realizzando uno storico record regionale assoluto sulla 4×100 mix con gli atleti Daniele Scavuzzo; Alessio Demeca, Angelo Costarella e Fortunato Lo Giudice. La “Pianeta sport” del presidente Nucera, poi, si è messa in evidenza anche nelle gare dedicate alle donne.

Elettra Catizzone ha conquistato la me daglia di bronzo sui 200 farfalla e, insieme a Sarah Barbaro e Manuela Idone, è stata protagonista sulle distanze di mezzofondo. Ottimi risultati anche quelli raccolti da Anastasia Luci e Giada Araco nelle gare veloci a stile libero. Matteo Lo Giudice, Domenico Costarella e Mattia Arena, ancora, sono ststi gli assoluti protagonisti nelle gare veloci riuscendo a conquistare interamente il podio della categoria ragazzi, rispettivamente al 1°, 2° e 3° posto. Nel dorso a salire sui gradini del podio sono stati: Alessia Garufi, che ha conquistato la medaglia di bronzo assoluto sui 50 e 100 dorso, trascinando nella stessa specialità le compagne Aurora Delfino, Martina Bova, Marika Toscano e Silvia Praticò. Fra i maschi, poi, la “Pianeta sport” ha portato a Reggio Calabria altre medaglie assolute con Daniele Scavuzzo nei 50, 100 e 200 dorso e Fortunato Lo Giudice nei 50 dorso. Ancora nelle gare a dorso ha ben figurato Gaetano Colica. Nella rana si sono imposti fra le ragazze: Angela Quattrone, capace di essere assoluta protagonista vincendo la medaglia d’oro assoluta sia sul 100 che sul 200 rana.Mmedaglie anche per Elena Cortese, Giorgia Lagana e Sara Errigo. Per il settore maschile la rana parla ancora “Pianeta sport” con le conferme dei veterani: Alessio Demeca, Cristian Artuso e Giuseppe Cascone, che sono stati capaci di arrivare a conquistare dellee medaglie assolute e 4 pass per i prossimi campionati nazionali. Questi atleti stanno facendo da chioccia ai più giovani e spavaldi Matteo Orbitello, Luca Montalto, Edoardo Gatto e Marco Romeo. Nella stile farfalla al femminile, infine, sono da segnalare le prove della sempre competitiva e leader Sofia Busonero. Incoraggiante la prova anche della giovanissima Sofia Bongani sui 100 e 200 farfalla.

