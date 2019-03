Violenza sessuale di gruppo su 19enne americana: arrestati 3 catanesi

26 Marzo 2019 07:54

Violenza sessuale su 19enne: 3 giovani catanesi sono stati fermati dai carabinieri, sottoposti ad interrogatorio di garanzia e condotti in carcere

Violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza americana di 19 anni: 3 giovani catanesi sono stati fermati dai carabinieri, sottoposti ad interrogatorio di garanzia e condotti nel carcere di Piazza Lanza su disposizione del Gip che ha convalidato il fermo ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La giovane si trovava da circa 3 mesi nel capoluogo etneo, dove lavorava come babysitter nell’abitazione di una famiglia che la ospitava “alla pari”. La sera del 15 marzo, insieme a un’amica, in un bar di via Teatro Massimo, è stata avvicinata dai 3 giovani che si sono intrattenuti con lei dopo che era rimasta da sola. Dopo averle offerto qualche drink, l’hanno convinta a spostarsi in un altro bar della zona per poi costringerla a salire su un’auto: uno dei tre le ha intimato di stare zitta e, afferrandola per un braccio, l’ha spinta sul sedile posteriore. La ragazza, confusa e spaventata, ha tentato di chiamare il 112, ma uno dei 3 giovani glielo ha impedito.

Fermata l’auto in un luogo appartato nei pressi di piazza Europa, hanno abusato a turno della vittima, riprendendo le fasi della violenza con i loro cellulari.

Il giorno seguente, dopo aver parlato al telefono con la madre e la sorella che l’hanno spinta a denunciare l’accaduto, ha chiesto aiuto alla famiglia che la ospitava che a sua volta ha contattato i carabinieri. La vittima ha raccontato tutto ai militari che hanno ricostruito i fatti e identificato i 3 violentatori: Roberto Mirabella, 20 anni, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Spampinato, entrambi di 19 anni.

