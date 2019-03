29 Marzo 2019 20:41

Giorgia Meloni: “La condanna base per la violenza sessuale è di 40 anni, vediamo se lo stupratore accetta o no la castrazione chimica”

“Passi per la necessaria accettazione della castrazione chimica da parte del condannato per stupro, ma allora diciamo pure che se lui non l’accetta, allora la condanna base per la violenza sessuale è di 40 anni. E allora vediamo se accetta la castrazione chimica…“. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, in onda tv oggi su ‘Pomeriggio Cinque’.

