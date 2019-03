Villa San Giovanni, documento unitario dei consiglieri Imbesi, Zito e Santoro: “siamo al fianco del sindaco Siclari”

29 Marzo 2019 19:02

Villa San Giovanni: ecco il documento integrale letto durante il consiglio comunale dal consigliere Imbesi a firma sua e delle consigliere Zito e Santoro di sostegno al sindaco Siclari

La maggioranza a Villa San Giovanni, seppur con numeri risicati dopo il ritiro delle deleghe ai “dissidenti” da parte del sindaco, si compatta. Ecco il documento integrale letto durante il consiglio comunale dal consigliere Imbesi a firma sua e delle consigliere Zito e Santoro di sostegno a Siclari

“Se siamo qui oggi accanto a questa squadra e se abbiamo percorso questa strada è perché́ qualcuno ha creduto che noi potessimo svolgere questo ruolo, e quindi anche solo per questo siamo chiamati a farlo in maniera quanto più̀ seria possibile, siamo qui perché́ il sindaco ci ha scelti in fase di composizione delle liste, perché́ ognuno di noi potesse dare un valido contributo all’azione amministrativa. Siamo qui perché́ crediamo seriamente che la politica voglia dire servizio , ma nel senso di servire e non di servirsi, crediamo che la politica possa essere la forma migliore per servire questa meravigliosa terra calabra, terra dalla quale purtroppo troppi nostri coetanei oggi scappano, in cerca di un lavoro, in cerca di una vita dignitosa. Noi abbiamo scelto di rimanere qui a lottare perché́ se ognuno di noi lavora bene, anche qui domani si potrà̀ rimanere a vivere più̀ che dignitosamente, noi crediamo fortemente che la politica possa essere fatta in modo serio e competente. E’ per questo che oggi siamo qui al fianco del nostro e vostro Sindaco Giovanni Siclari, siamo al suo fianco perché́ in questo tempo ne abbiamo apprezzato profondamente la lealtà̀, l’amore verso la sua città, abbiamo lavorato al suo fianco come una vera squadra, siamo sempre stati coinvolti in tutte le scelte di questa amministrazione, e forse vista la nostra inesperienza politica avrebbe potuto anche non consultare i nostri pareri. Noi non conosciamo il sovrano di cui qualcuno ha parlato, conosciamo una persona seria e corretta, certo con i suo/i difetti ma che sono largamente compensati dal suo senso di dovere e serietà̀ istituzionale e personale, con il nostro e vostro sindaco noi ci litighiamo spesso, perché́ le decisioni le prendiamo assieme e quando ci si confronta non sempre lui ha ragione, ma dopo ogni lite siamo di nuovo tutti assieme a lavorare, ognuno nel proprio ruolo.

Abbiamo iniziato la nostra consiliatura consapevoli che il Sindaco sarebbe stato sospeso, siamo stati al fianco della nostra vicesindaco Maria Grazia Richichi, che si è sempre spesa alacremente per il bene di Villa San Giovanni soprattutto nel primo anno di questa consiliatura da sindaco facente funzione, lottando contro una minoranza a volte esageratamente aggressiva, contro chi non voleva vederla al lavoro per invidia o per personale ripicca, bene noi da subito le siamo stati affianco, l’abbiamo sempre sostenuta e incoraggiata, e oggi siamo qui anche con lei per andare ancora avanti insieme, perché́ è nella battaglia che si costruiscono i rapporti migliori, in quel primo difficile anno abbiamo dovuto purtroppo affrontare problemi interni alla nostra maggioranza, noi tre assieme alla collega capogruppo Porpiglia abbiamo dovuto ricoprire tutti i ruoli all’interno delle commissioni consiliari permanenti, abbiamo preso tutte le deleghe fuori giunta con spirito di servizio, perché́ tre nostri colleghi avevano deciso di disimpegnarsi, o comunque forse volevano far pesare il loro ruolo, noi ruoli non ne vogliamo, a noi interessa solo lavorare bene e per il bene. A noi nessuno ha mai promesso nulla, ne tantomeno ci facciamo incantare dalle promesse di nessuno, non siamo qui per fare gli assessori o altro, siamo qui per il volere del popolo. Grazie Sindaco, grazie Vicesindaco, noi saremo sempre con voi a sostenervi ed aiutarvi per come sappiamo e possiamo, proveremo sempre ad onorare al meglio le nostre deleghe. In conclusione vogliamo dirvi Se non è ancora chiaro, che noi siamo lontani dalla politica che mira a destabilizzare l’amministrazione della città, la politica delle poltrone a noi non interessa! Noi prendiamo esempio dall’assessore Caminiti, che pur essendo il primo degli eletti è sempre stato emblema di umiltà̀, impegno e sacrificio, si, è proprio così, una persona che ogni mattina (spesso anche all’alba) è al lavoro per la sua città sempre a lottare per una villa migliore, che non si è mai sognato di interrompere un consiglio comunale per risolvere i suoi problemi politici e/o personali.

Ci ispiriamo alla forza e alla caparbietà̀ dell’assessore Morgante, lui che tra mille impegni di lavoro e di famiglia, non ha mai lasciato in disparte l’impegno amministrativo, Morgante che in una città in cui la viabilità̀ soffre diverse criticità̀ soprattutto per carenza di organico e di bilancio, non ha mai abbandonato la nave scaricando le sue responsabilità̀ sul sindaco o altri componenti della squadra, anzi ci mette sempre la faccia, perché́ noi crediamo che quando si sbaglia si sbaglia tutti insieme e quando si vince si vince tutti insieme. Impariamo ogni giorno ad essere delle persone leali e ligie alle regole ascoltando il nostro presidente del consiglio, il presidente Giustra sempre preciso e puntuale nel richiamarci alle regole, mai fuori dalle righe quando si parla di questioni amministrative e che cogliamo l’occasione per ringraziare per tutti gli insegnamenti, saremo sempre pronti ad imparare sul campo le regole di questo impegno amministrativo. Siamo vicini alla nostra collega e coetanea Francesca Porpiglia, che con qualche anno in più di esperienza amministrativa può̀ solo contribuire a migliorare i risultati di questa squadra, le sue scelte politiche non collimano con le nostre in termini di partito, ma facciamo parte di una stessa coalizione di centrodestra, ed insieme come in tante realtà̀ amministrative di tutta la nazione possiamo fare il bene della nostra città. In ultimo ma non per importanza, un ringraziamento va al nostro Senatore Marco Siclari, che in questo anno ci ha consigliati e guidati, insegnandoci i valori della sana e buona politica, un uomo che ama la sua città ed è sempre al servizio dei suoi concittadini e che tanto ci potrà̀ aiutare per il prosieguo per ottenere quei risultati tanto attesi dai cittadini villesi”.

I consiglieri comunali

Mariagiovanna Santoro

Aurora Rita Zito

Giovanni Paolo Imbesi

Valuta questo articolo