A Villa San Giovanni la presentazione del libro “Lo Zafferano di Motta San Giovanni”

29 Marzo 2019 17:52

Villa San Giovanni: si è svolta, presso l’Istituto Alberghiero, la presentazione del libro “Lo Zafferano di Motta San Giovanni”

Si è svolta, presso l’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni, la presentazione del libro “Lo Zafferano di Motta San Giovanni”. All’illustrazione del volume erano presenti tutti gli alunni dell’istituto villese accompagnati da un nutrito gruppo di insegnanti. Prima dell’inizio della presentazione del libro, vi è stato il saluto della dirigente dell’Istituto Alberghiero, professoressa Carmela Ciappina. I lavori sono stati moderati dalla gia’ dirigente Felicia Maria Liuzza. L’attenta presentazione del volume è stata magistralmente condotta dalla professoressa Anna Staiano. I relatori ed autori del volume, gli agronomi Luigi Modafferi e Carmelo Mallamaci, hanno sapientemente divulgato le curiosità e i segreti della coltivazione ed utilizzo di questa nobile e pregiata spezia. Il libro, edito da A&S Promotion con il coordinamento del giornalista Demetrio Calluso, al momento e’ reperibile presso Edicola Arcidiaco a Piazza Duomo a Reggio Calabria, Edicola Canale in via Reggio Campi, Edicola Scopelliti sul viale Europa e presso Agip Edicola Masucci a Ravagnese. Inoltre, per le Scuole e gli Enti Pubblici è possibile acquistare il libro sul Mepa grazie alla fattiva collaborazione della Forniture B&J che ha inserito sulla piattaforma il volume con il codice BJ978-88. Il libro “Lo Zafferano di Motta San Giovanni” si è avvalso anche della fattiva collaborazione della Mallamaci Grandi Impianti con il proprio titolare, dottor Antonino Mallamaci, nativo della ridente cittadina mottese, che ha sposato appieno l’iniziativa editoriale.

