Villa San Giovanni plastic free: il consiglio comunale approva la mozione M5S

2 Marzo 2019 17:23

Stop alla plastica monouso: il Comune di Villa San Giovanni sarà plastic free

Finalmente anche il Comune di Villa San Giovanni sarà “plastic free”. All’unanimità il civico consesso ha accettato la sfida lanciata dal M5S: liberare dalla plastica monouso la sede Comunale. L’obiettivo è quello di abolire, nel tempo, tutta la plastica monouso nel nostro paese.

“Aderire alla campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Ministro dell’Ambiente- spiega la consigliere pentastellata e promotrice della mozione in consiglio, Milena Gioè- significa predisporre ogni azione necessaria affinché nelle sedi Comunali e di competenza, vengano eliminati tutti gli articoli in plastica monouso, con particolare riguardo a quelli legati alla vendita (diretta o per mezzo di distributori automatici) e alla somministrazione di cibi e bevande.

Occorre sensibilizzare i dipendenti del Comune di Villa San Giovanni, il personale delle scuole, le aziende in relazione ad appalti di servizi stipulati con l’amministrazione comunale (es. stoviglie compostabili nelle mense scolastiche), le attività commerciali, le associazioni, i condomini presenti sul territorio, invitandoli a mettere al bando plastica monouso.

Inoltre, si dovrà vietare l’utilizzo di stoviglie monouso non biodegradabili, durante sagre, feste e manifestazioni cittadine.

Naturalmente, in base all’hashtag “IOSONOAMBIENTE”, necessita anche la buona volontà di tutti per raggiungere livelli ottimali, ognuno faccia la propria parte. Lavoriamo insieme per un mondo migliore, poiché il fenomeno dell’inquinamento da plastica riguarda l’intero pianeta. Non possiamo più restare immobili davanti agli effetti devastanti che ne derivano”- conclude.

