Villa San Giovanni, l’assessore Caminiti: “Forza Italia e Lega compatti con il sindaco”

30 Marzo 2019 16:08

L’assessore del Comune di Villa San Giovanni: “Coalizione forte e compatta per portare avanti il programma”

“La maggioranza del centrodestra è uscita forte e determinata, tutti gli 8 consiglieri di Forza Italia sono compatti con il sindaco. La coalizione è forte anche perché la Lega, con Francesca Porpiglia, si è determinata accanto a Forza Italia per portare avanti il programma nel rispetto dell’alleanza politica e dei cittadini”.

A margine dei lavori del Consiglio Comunale l’assessore Pietro Caminiti ha inteso ringraziare i colleghi amministratori per la responsabilità dimostrata.

“Un plauso a tutta la minoranza e, in particolare, al gruppo di “Impegno in Comune” per aver collaborato al fine del miglioramento delle tariffe idriche. L’astensione di Cristian e Domenico Aragona dimostra grande senso di responsabilità e la volontà di collaborare nell’interesse della città e dei bisogni dei cittadini. Siamo più determinati e compatti di prima per questo andiamo avanti con estrema convinzione per il bene della città e di tutte le famiglie villesi che attendono risposte importanti, già in cantiere, dalla nostra amministrazione“.

